Roma | anziana morì dopo essere stata picchiata | badante condannata a due anni

Roma : Casal Bruciato sta con Maria Pia - anziana sotto sfratto da un alloggio popolare : Picchetto anti sfratto a Casal Bruciato stamattina, giovedì 16 maggio, dove era atteso l’ufficiale giudiziario per liberare...

Roma - anziana morta dopo rapina : 5 arresti : L'Arma dei carabinieri ha fermato 5 persone per l'omicidio di Anna Tomasino, la 90enne uccisa la sera del 5 maggio scorso durante un tentativo di rapina nella sua casa di via Pizzo Bernina a Montesacro. I ladri sono riusciti ad entrare nella sua casa rompendo una finestra. L'anziana si era accorta del tentativo di effrazione ed aveva subito allertato una vicina di casa telefonandole. Proprio mentre era in corso la conversazione, uno dei ...

Anziana uccisa in casa a Roma - 5 fermati. Colpita alla testa mentre chiedeva aiuto. Salvini : “Sono rom - saranno tutti espulsi” : L’avevano uccisa e poi erano dati alla fuga ma sono stati rintracciati, perché uno di loro si è costituito e ha cominciato a parlare. Sono stati catturati così i ladri che il 5 maggio hanno causato la morte di Anna Tomasino, la donna di 89 anni trovata morta in casa a Roma, nel quartiere di Montesacro. Hanno tra i 20 e i 42 anni, sono tutti rom: quattro di origine serba ed uno di origine bosniaca. A mettere i carabinieri della Compagnia ...

Roma - anziana morta a seguito di un furto in casa da parte di nomadi : 5 arrestati : Una signora molto anziana, quasi 90enne, è rimasta uccisa dopo un'aggressione avvenuta durante un furto nel suo appartamento. I malintenzionati, di etnia rom, si erano introdotti nell'appartamento e l'avevano spintonata facendola cadere e sbattere la testa. Le 5 persone responsabili del furto sono state arrestate con l'accusa di omicidio. Roma, una donna è morta dopo una tentata rapina L'aggressione è avvenuta in un appartamento di via Pizzo ...

Roma - anziana morta dopo rapina in casa : 5 arresti. "Colpita alle spalle mentre chiedeva aiuto" : Si tratta di cinque rom: uno si è costituito, due sono stati bloccati nella capitale. Gli altri due a Torino e Ventimiglia. L'89enne fu aggredita nella notte tra domenica e lunedì, è spirata il giorno dopo a causa dei numerosi traumi

Roma - anziana morta dopo rapina in casa : 5 arresti : Si tratta di cinque rom, uno si è costituito. due sono stati bloccati nella capitale. Gli altri due a Torino e Ventimiglia. L'89enne fu aggredita nella notte tra domenica e lunedì, è spirata il giorno dopo a causa dei numerosi traumi

Roma - anziana morta dopo rapina : cinque fermati : Sono cinque i fermati per la rapina avvenuta l’altra domenica a casa di un’anziana di 89 anni in zona Montesacro a Roma, morta il giorno dopo in ospedale. A eseguire i fermi carabinieri e polizia. Secondo quanto si è appreso, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l’ultimo a Torino.Si tratterebbe di cittadini bosniaci appartenenti ai campi nomadi Romani di Villa Gordiani e via Salviati. Lo si apprende da ...

Cinque persone sono state arrestate per l'omicidio di un'anziana a Roma : Cinque persone accusate della rapina e dell'omicidio di Anna Tomasini, donna napoletana di 89 anni, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Casilina. La donna era stata aggredita nella notte tra domenica e lunedì scorsi nella sua casa in zona Montesacro, a Roma. L'89enne era morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati. Dopo la rapina i malviventi erano scappati in macchina facendo perdere le ...

Roma - anziana massacrata durante una rapina in casa a Montesacro : muore in ospedale : Da ladri si sono trasformati in spietati assassini. Due banditi sono entrati in casa di un?anziana per rubare. Ma quando sono stati scoperti non hanno esitato a sbatterla più volte...

Roma - picchiata dai ladri durante un tentativo di furto in casa : anziana muore in ospedale : Un furto in casa si è trasformato, domenica scorsa, in un'aggressione mortale ai danni della proprietaria, Anna Tomasino, un’anziana di 89 anni. È accaduto a Roma in via Pizzo Bernina a Montesacro, zona residenziale alle spalle di piazza Sempione. I due ladri non si sono fatti problemi ad entrare in azione all’ora di cena quando il condominio preso di mira era animato dalle tante persone ancora sveglie. Sono entrati in un appartamento al secondo ...

E' morta l'anziana aggredita per rapina a Roma : Una donna di 89 anni, aggredita domenica sera da due ladri che stavano cercando di rapinarla, è morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati. Dopo aver avvicinato la donna e averla rapinata, i due malfattori, sono scappati in macchina facendo perdere le loro tracce. E' accaduto in zona Montesacro, a Roma. In corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza ...

Roma - aggredita dai ladri in casa : anziana muore in ospedale : morta il giorno dopo in ospedale un'anziana, 89 anni, spinta a terra in casa sua da due ladri nel corso di una rapina. È accaduto domenica sera a Roma , quartiere Montesacro. L'allarme è scattato ...