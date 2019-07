Io | accoltellato da un marocchino per un gatto

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Chiara Giannini «Quando ha estratto la lama ho sentito un dolore lancinante»: è il racconto di Mario Iadonato, brigadiere dei carabinieri ferito lo scorso 29 giugno da un, che ora si trova in carcere, a Montegranaro, nel Fermano. Un'aggressione premeditata, dopo che i militari dell'Arma lo avevano trovato ubriaco in un bar, dove stava infastidendo i clienti e gli avevano intimato di andare a casa. Brigadiere, come è successo? «Quando siamo intervenuti nel bar l'uomo stava importunando la barista e altre persone. Con sé aveva un. Abbiamo provato a calmarlo, ma aveva bevuto e gridava. Siamo riusciti a non far degenerare la cosa, ma lui ci si scagliava contro. A quel punto lo abbiamo preso e lo abbiamo portato in caserma». Poi che è accaduto? «Dopo le procedure di rito gli ho detto che lo avremmo accompagnato a casa, perché conoscendo il soggetto sapevo che ...

