Napoli,muore tabaccaio colpito a pugni

Il52enne ricoverato al Cardarelli didal 9 giugno scorso,a seguito di un pugno in testa ricevuto da un richiedente asilo durante una lite per futili motivi nella stazione di Chiaiano, è morto. L'immigrato, nigeriano 36enne, era stato subito arrestato dalla Polizia per aggressione e lesioni gravi, reato ora destinato a trasformarsi in omicidio preterintenzionale.(Di giovedì 4 luglio 2019)