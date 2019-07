LIVE Fognini-Fucsovics | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-7 6-4 3-4 | terzo set senza break

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Berrettini 2-0 - Nadal-Kyrgios e Fognini un set pari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 1-2 - terzo set senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Fucsovics: sbaglia Fognini 40-40 Nastro sfortunatissimo per Fognini, praticamente ferma il dritto di Fucsovics 30-40 PALLA break FOGNINI: stecca di rovescio in malo modo Fucsovics 30-30 Gran dritto sulla riga di Fucsovics 15-30 Sbaglia di dritto Fucsovics 15-15 Sistema tutto col servizio Fucsovics 0-15 Doppio fallo numero 6 di Fucsovics 2-2 Turno di battuta facile di Fognini, che ne ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 - il ligure pareggia i conti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET FOGNINI! L’azzurro chiama a rete Fucsovics che arriva male sul rovescio, arriva la parità! 40-30 SET POINT FOGNINI: risposta lunga di Fucsovics. Il ligure poi discute brevemente con il giudice di sedia in merito al giudice di linea (si presume) 30-30 Fucsovics chiama a rete Fognini e poi lo passa di rovescio incrociato 30-15 Scambio lungo che Fognini riesce a vincere costringendo ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 4-3 - il ligure ha un break di vantaggio nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Comanda da fondo Fognini 15-0 Bell’accelerazione di dritto di Fognini 4-3 Fognini, buona prima di Fucsovics che tiene il servizio 40-30 E ancora un rovescio incrociato vincente in risposta di Fognini! 40-15 Risposta di dritto lunga di Fognini 30-15 Palla corta di Fognini che rimane sul nastro 15-15 SUPERBA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI FOGNINI! 15-0 Ancora bene col servizio ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 2-1 - break del ligure nel game più lungo del match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Fucsovics 3-1 CHE DRITTO FOGNINI! Conferma così il break di vantaggio Vantaggio Fognini: sbaglia di rovescio Fucsovics 40-40, 2a parità: perde il controllo del dritto Fognini Vantaggio Fognini: sbraccia con il dritto molto lontano Fucsovics 40-40 Dopo alcune vicende di proteste e net salvatori, Fognini gode del dritto lungo di Fucsovics 30-40 Buona prima di Fognini 15-40 ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 - l’ungherese vince il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran punto di manovra di Fucsovics 0-15 Rovescio in corridoio di Fucsovics 1-1 Smash tranquillo di Fognini che tiene la battuta 40-15 Gran risposta di rovescio di Fucsovics, Fognini non riesce a mettere in campo il rovescio 40-0 Fognini sposta Fucsovics con il dritto 30-0 Buona prima centrale di Fognini 15-0 Buon primo punto del game di Fognini 0-1 Servizio e dritto Fucsovics, che tiene ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-6 - si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Ancora lungo il rovescio di Fucsovics, due set point annullati da Fognini! Si cambia di nuovo campo. 5-6 Errore molto brutto di Fucsovics che spedisce leggermente lungo il rovescio, c’è ancora vita per Fognini 4-6 Due set point per Fucsovics 4-5 Sbaglia di dritto Fognini, che lo mette in rete. Minibreak Fucsovics 4-4 Esce il dritto lungolinea di Fucsovics, in corridoio 3-4 Gioca in ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-5 - torna avanti il ligure : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Fognini: ci riprova con il pallonetto Fucsovics sul serve&volley del ligure, ma incontra solo il suo smash 40-30 Meraviglioso recupero di rovescio di Fucsovics che trafigge con il passante incrociato Fognini a rete 40-15 Doppio fallo numero 3 di Fognini 40-0 Altro punto facile di Fognini di rovescio 30-0 Sbaglia la risposta di rovescio sulla seconda Fucsovics 15-0 Servizio e palla ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-4 - break di vantaggio per l’ungherese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gran primo punto di Fognini 3-4 Fucsovics: si porta verso la rete Fognini e ottiene il punto vantaggio Fognini: servizio vincente 40-40 Brutto errore di Fognini, altro game ai vantaggi 40-30 Il nastro rallenta il rovescio di Fucsovics, Fognini appoggia con lo stesso colpo la palla di là con una bellissima palla corta 30-30 Trova ancora il modo di salvarsi da destra Fognini 15-30 Cerca un ...