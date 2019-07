ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) E’to in undi articoli sportivi e hato due colpi di pistola al, Marco De Angelis di 56 anni,ndolo. Poi ha rivolto l’arma verso di se e si èto. E’ accaduto in serata nel centro di, in alle spalle di piazza Galimberti. La vittima è ildel‘Dimo sport’. Non è ancora identificato l’assassino, che si èto in. I carabinieri, che indagano sull’omicidio-suicidio, hanno raccolto la testimonianza di una decina di persone. Il negoziante era anchedi una palestra, sempre nella città di. L'articoloin unil. Poi siinproviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Cuneo, entra in un negozio e uccide il titolare. Poi si spara in bocca - infoitinterno : Cuneo, entra in negozio e uccide il titolare. Poi si toglie la vita - infoitinterno : Cuneo, uomo entra in negozio e uccide il titolare. Poi si spara in bocca -