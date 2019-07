Barra in tribunale con Santamaria | “Andrò avanti per i miei figli”

dilei

(Di giovedì 4 luglio 2019) Francescae Claudiosono apparsi aldi Potenza per incontrare i magistrati in seguito ad una denuncia di diffamazione. A presentarla è stata proprio la giornalista, dopo essere stata insultata pesantemente sui social da un funzionario della Regione Basilicata, che aveva coinvolto anche i figli nati dall’amore dellaper l’ex marito Marcello Molfino. “Diffamò me, ibimbi, la famiglia – ha spiegato Francesca su Facebook, decisa ad andarefino all fine -. Vado inperché non ho mai smesso di volere giustizia, anche se mi fa male essere qui per questo. Non ho fatto niente di male, eppure sono costretta a ripercorrere un dolore che dura due anni”. “Io, Claudio e Marcello – ha aggiunto parlando die dell’ex marito – siamo uniti perché vogliamo un mondo migliore, la dignità e ...