Vieri sorprende Elena Santarelli | la reazione di Costanza Caracciolo 

gossipetv

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Bobo, il gesto rende orgogliosaCaracciolo Un gesto nobile e sicuramente degno di nota ha fatto sì che oggisi esponesse in prima persona per ringraziare, tramite social, Bobo. L’ex calciatore, impegnato come ogni anno nell’organizzazione della Bobo Summer Cup (torneo di foot volley che porta il … L'articolo, ladiproviene da Gossip e Tv.