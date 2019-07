Metal Wolf Chaos XD | lo shooter in terza persona a base di mech ha una data di uscita

Metal Wolf Chaos XD : lo sparatutto in terza persona a base di mech potrebbe arrivare questa settimana : Devolver Digital potrebbe aver svelato la data di uscita di Metal Wolf Chaos XD, riporta VG247.com.Per chi non lo sapesse, Devolver Digital sta portando Metal Wolf Chaos in occidente. Il gioco è stato annunciato all'E3 2018, ma quest'anno ha saltato l'edizione del 2019.In questo periodo il gioco avrà certamente subito cambiamenti, il remaster è stato posticipato al 2019 dopo una data di uscita che puntava a un vago 2018.Leggi altro...