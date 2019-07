VINCITORE PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2019 Chi è? L' albo d' oro | Oca e Torre da record

ilsussidiario

(Di martedì 2 luglio 2019) Chi è ildidedicato alla Madonna di Provenzano? Sono dieci le contrade che si sfideranno in piazza.

FrancescoLarese : Palio 2 luglio 2019 tanto gialloazzurro in Piazza del Campo oggi pomeriggio: Antonio Siri vincitore del palio 2009… - Noovyis : Un nuovo post (Palio di Siena 2 luglio 2019 diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale | Risultato | Vincitore) è s… - DeMossi2 : Un mito italiano, Lanfranco Dettori, fresco vincitore ad #Ascot della #CommonwelthCup è a #Siena per osservare da v… -