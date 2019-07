Temptation Island | Teresa Langella | I tentatori non sono manovrati

“Ci hai truffati!”. Temptation Island - Filippo nella bufera. ‘La trappola’ fa infuriare : nella puntata in cui uno dei fidanzati è riuscito a tradire, gli ascolti tv di Temptation Island non potevano di certo deludere e così non è stato visto che il programma ha superato il 22% di share sfiorando picchi di oltre il 30% soprattutto in alcuni momenti della puntata. Filippo Bisciglia ha girato e pubblicato già il suo piccolo video su Instagram per ringraziare i fan che continuano a seguire il programma ma, soprattutto, quelli che ...

Temptation Island - il perché del successo del format di Maria De Filippi. E voi - vorreste vederlo un “video di Filippo”? : Che gran filibustiere, Zeus. Traditore impenitente, capace di inventarsi gli espedienti più bizzarri per sedurre e ingannare così la moglie, Era. Si dice di un patto tra i due secondo il quale Zeus avrebbe dovuto esserle fedele per 300 anni, la durata di una luna di miele mitologica. E ci riuscì, il “nostro”, a non tradirla. Per 300 anni: poi rieccolo, il Gigi Rizzi dell’Olimpo. Playboy si può dire ineguagliabile, anche per via ...