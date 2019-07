Semifinali | l’ora della verità scatta stanotte e prosegue domani

lanotiziasportiva

(Di martedì 2 luglio 2019)noleCopa América: nella prima si sfideranno Brasile e Argentina in una sorta di finale anticipata mentrenotte il Cile, campione in carica, contro la sorpresa Perù.Copa América, Brasile, Argentina, Cile, Perù / Alle 2.30 di(ora italiana) i padroni di casa del Brasile cercheranno di battere gli “odiati” rivali argentini davanti al loro pubblico. Contro il Paraguay ci sono voluti i calci di rigore per aver ragione degli agguerriti avversari e giungere al tanto atteso big match.All’Estadio Mineirao andrà in scena una sorta di finale anticipata (quella che tutti si aspettavano) se non fosse che il sorteggio ha accoppiato le due squadre nella stessa zona di tabellone.Il Brasile di Tite, dopo aver chiuso in testa il suo girone con due vittorie e un pareggio, ha sofferto più del previsto per aver la meglio sugli arcigni ...

