Nunzia e Arcangelo dopo il falò a Temptation | lei ci ripensa e chiede un altro confronto

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Ieri sera 1 luglio, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata diIsland, il fortunato reality show delle tentazioni che anche questa settimana ha riservato un bel po' di colpi di scena. Tra i momenti clou di questo secondo appuntamento c'è stato sicuramente quello delalfinale tra: i due si sono rivistiappena una settimana di separazione e l'esito finale non è stato per niente positivo. Tuttavia, la prossima settimana ci sarà un-bis tra i due fidanzati, così come è stato anticipato sulla pagina Instagram del reality show Mediaset. Ild'addio traIsland Nel dettaglio, infatti, ieri seraè andata su tutte le furie nel momento in cui ha visto delle immagini diche si lasciava andare fin troppo con una delle tentatrici single del programma. Il ragazzo, credendo di non ...

CdGherardesca : Nunzia ha lasciato Arcangelo, forse ha imparato ad essere più indipendente. Arcangelo forse, in futuro, sarà più as… - TemptationITA : “Mi faccio schifo io perché mi sono lasciata prendere in giro da te per tredici anni” Nunzia è delusa dai comportam… - Reberebby215 : RT @aidalaverdadera: IN CHE SENSO NUNZIA VUOLE INCONTRARE ARCANGELO SPERO SIA PERCHÉ SI ERA DIMENTICATA DI BUTTARGLI IL GILET GESSATO DEI C… -