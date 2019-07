Strudel di verdure Un idea per far mangiare le verdure ai bambini | ma non solo

cosacucino.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019)diINGREDIENTI per 2piccoli gr. 500 di pasta sfoglia, gr. 300 di zucchini, 1 melanzana piccola, 2 peperoni (1 rosso ed 1 giallo), 5 pomodori rossi e sodi, 1 cipolla, un pugno di pangrattato, origano, basilico (facoltativo), sale e pepe q.b., 4 fette di prosciutto cotto (gr. 100 circa), 8 fette sottili di fontina (gr. 150 circa) PREPARAZIONE Tagliare a rondelle gli zucchini, a tocchetti la melanzana ed in pezzi regolari di cm 4 di lato i peperoni. Affettare la cipolla, pelare e ridurre in pezzi i pomodori. Condire tutte lecon olio, sale, pepe, origano e pangrattato e mescolare accuratamente. Cuocere in forno per 45 minuti circa. Stendere la pasta sfoglia fino allo spessore di 3 – 4 mm. Ricavare due rettangoli. Sistemare al centro d’ognuno il prosciutto, le fettine di fontina e su queste le. Rimboccare su queste prima i lati lunghi del ...

