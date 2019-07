Sbalzata fuori dalla barca dopo un incidente | muore a 12 anni davanti agli occhi del padre

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019)una ragazzina di 12nella laguna di Venezia. La tragedia si è consumata in seguito all’urto della imzione, un semicabinato, su cui si trovava con ile altre persone contro una briccola, una particolare struttura nautica formata da due o più pali di legno legati tra di loro usata per indicare le vie d’acqua nelle lagune. Ricostruisce l’accaduto “La Nuova Venezia”.Pocole 17 di domenica, l’ha avuto luogo nella zona di Sant’Erasmo Bacan all’altezza degli impianti del Mose. La 12 enne è statain acqua nell’urto:Subito ilsi è lanciato per soccorrerla, e soccorsi sono stati prestati anche doccupanti di un gommone di passaggio, fino al’arrivo dell’autopompa lagunare dei vigili del fuoco. A bordo del semicabinato pare ci fossero anche la ...

