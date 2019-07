La rete TIM si è aggiudicata il premio “Opensignal Awards” | è la migliore in Italia

CoopVoce nel 2020 diventerà un operatore Full MVNO - sempre su rete TIM : A distanza di 12 anni dal suo esordio sul mercato, CoopVoce si prepara a divenire un operatore telefonico Full MVNO. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo CoopVoce nel 2020 diventerà un operatore Full MVNO, sempre su rete TIM proviene da TuttoAndroid.

Dopo tre mesi - segnalati problemi TIM in Italia il 27 giugno : dov’è che la rete non funziona? : Dal primo pomeriggio del 27 giugno si segnalano problemi TIM in Italia. A circa tre mesi dal nostro ultimo bollettino sul tema, dunque, va analizzata la situazione che si è configurata nel nostro Paese per coloro che sono legati alla principale compagnia telefonica con la linea fissa o mobile. Anche in quel frangente andammo online praticamente in tempo reale, mentre in questi minuti possiamo esaminare più da vicino alcune lamentale che si ...

Settimana decisiva per la rete 5G TIM? Primi smartphone in vendita : Nella Settimana in partenza oggi 24 giugno, la rete 5G TIM potrebbe fare capolino in alcune città italiane. Le prossime ore sarebbero decisive per il lancio che giunge comunque dopo quello Vodafone avvenuto agli inizi del mese. L'indiscrezione ufficiosa sull'accensione della rete 5G TIM arriva dagli esperti di Mondomobileweb. Manca certo un un comunicato ufficiale relativo al via al servizio vero e proprio, ma appare ormai chiaro come i ...

Tim - i problemi del dossier rete Ecco la scommessa di Vivendi : Tim risale attorno a mezzo euro per azione in borsa dopo la conferma che Tim, Enel e Cdp hanno siglato un accordo di riservatezza per favorire l'avvio di trattative sulla possibile fusione delle reti in fibra di Tim e Open Fiber (joint venture paritetica tra Enel e Cdp). L'ipotesi non è nuova ma i nodi che restano da sciogliere sono numerosi, dall'esatta definizione degli asset che l'ex monopolista telefonico italiano ...

Un altro operatore virtuale abbandona la rete di TIM per quella di Vodafone : A Rabona Mobile e Noitel Mobile si è aggregherà anche NT Mobile (Nextus Telecom) nel passaggio dalla piattaforma di Noverca a quella di Plintron

Il New York Times stronca lo Spritz - e in rete c'è la rivolta : La cotta degli americani per lo Spritz pare sia sull'orlo del tracollo. Un articolo del New York Times demolisce categoricamente il long drink così popolare nel Nord-est dell'Italia e ain molti altri posti del mondo. “L'Aperol Spritz non è un buon drink”, scrive il quotidiano statunitense, sostenendo che sia adatto giusto a dissetare dopo una partita di calcio durante una calda giornata estiva “ma – aggiunge – non è un complimento”. You may ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Pd - Zingaretti vara segreteria - 16 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, morto il regista Franco Zeffirelli. Caso Csm, Lotti si autosospende dal Pd: tensione nel partito, Zingaretti vara la nuova segreteria.

Altra brusca frenata per la rete proprietaria Iliad : gli ultimi problemi arrivano dal Veneto : Non è un mese di giugno particolarmente fortunato quello che sta vivendo Iliad, almeno per quanto riguarda la Rete proprietaria. Un progetto in continuo divenire e che, come si poteva facilmente immaginare, sta trovando lungo il suo cammino non pochi ostacoli con le realtà quotidiane. E così capita che, a distanza di pochi giorni dai problemi che abbiamo condiviso sulle nostre pagine in quel di Lucca, si verifichi una situazione simile nei ...

Le prime città con la rete 5G TIM in Italia - il video ufficiale del servizio : Quali saranno le prime città Italiane ad usufruire della rete 5G TIM? Il concorrente numero uno dell'operatore ossia Vodafone ha già lanciato il servizio di connessione veloce in determinate città la scorsa settimana, quindi non va perso altro tempo. Per quanto non ci sia una data specifica per il lancio della rete 5G TIM nel nostro paese, la pubblicazione in queste ore di un video ufficiale in merito al servizio la dice lunga. La clip è ...

La rete TIM 5G pronta a debuttare in Italia : tutte le anticipazioni : Anche la rete TIM 5G si prepara ad accendersi nel giro di alcune settimane come confermato con l’ultimo spot pubblicato su YouTube e apparso anche sugli altri social network ufficiali. Nel breve video di trenta secondi viene infatti confermato in modo piuttosto inequivocabile l’imminente lancio del network di nuova generazione che potrebbe andare ad attivarsi […] L'articolo La rete TIM 5G pronta a debuttare in Italia: tutte le ...

La Chiesa risarcirà le vittime di un prete pedofilo francese : A Lione sta per finire dopo anni di attesa il processo canonico a padre Bernard Preynat, accusato di violenza sessuale su dozzine di minori, dagli anni '70 in poi. Lo riferisce la rivista online francese Mediapart che sottolinea che "entro due mesi" sarà consegnata la sentenza. Successivamente la Chiesa deciderà l'importo del risarcimento per ciascuna vittima, una procedura ritenuta "straordinaria". Non solo: il giornale annuncia ...

Trattativa - il film su Rai 2. Freccero : “Siamo la rete più antimafia che c’è” : “Noi giovedì mandiamo in onda il film ‘La Trattativa’. È la prova provata che siamo la rete più antimafia di tutte“. A tre giorni dal caso scoppiato sull’ultima puntata di Realiti, Carlo Freccero, direttore di Rai 2, replica a quelle che definisce “pretestuose polemiche”. E lo fa annunciando la messa in onda del flm di Sabina Guzzanti sul Patto segreto tra boss di Cosa nostra ed esponenti delle ...

L'ultima corsa di Gabe Grunewald commuove la rete : La sua corsa sta per giungere al termine, ma la ex mezzofondista americana Gabriele 'Gabe' Anderson Grunewald una vittoria l'ha riportata: è diventata il simbolo della combattente che non si arrende mai, in grado di dare coraggio ed essere esempio per migliaia di persone e colleghi che l'hanno vista affrontare con grande coraggio la malattia che la sta consumando. Dopo una lotta col tumore che sembrava sconfitto nel 2016 e invece ...

Xbox Game Pass Ultimate : usufruendo dell'offerta di un mese ad 1 euro sarete in grado di unire le scadenze del vostro Gold e Game Pass : Come abbiamo potuto constatare dalla conferenza Microsoft tenutasi ieri all'E3, non solo si è parlato di giochi, ma anche di offerte. Una su tutte riguarda l'Xbox Game Pass Ultimate: chiunque voglia provare questo servizio che racchiude gli abbonamenti Xbox Live Gold e Xbox Game Pass potrà farlo ad un euro.Ma c'è di più: secondo quanto riportato da Gamerant, chiunque abbia sottoscritto un abbonamento a Live Gold ed a Game Pass, usufruendo di ...