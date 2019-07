Dolunay | trame al 12 luglio | Demet aspetta un bambino

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nuovi colpi di scena con la soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vede come protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 8 fino a venerdì 12svelano che ci saranno momenti di panico per Ferit e Nazli. I due innamorati dovranno fare i conti con la notizia della scomparsa del nipote e il motivo sarà dovuto al fatto che ilè stanco di vivere a casa degli zii. Bulut organizzerà la fuga e Hakan approfitterà della situazione per fare delle pesanti accuse nei confronti di Ferit. Quest'ultimo verrà accusato di rapimento e sarà protagonista di una nuova discussione con il marito di. La donna non avrà dubbi e sarà sicura di fare la scelta giusta abortendo ma deciderà di lasciare fuori dalla questione il consorte. Nazli non riesce a perdonare Asuman per quello che ha fatto a Ferit Un altro capitolo ...

