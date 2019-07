Arriva lo scontrino elettronico | come funziona per clienti e negozianti

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019)fiscale (Google Images) Dopo la fattura elettronica, è tempo di: dal 1 luglio negozi ed esercizi commerciali con un volume d’affari superiore ai 400mila euro annui non rilasceranno più lo, ma avranno l’obbligo di inviare i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate, attraverso un collegamento diretto via internet. Loinsomma da cartaceo diventerà digitale e a fine giornata verrà catalogato nei server del Fisco, che così non dovrà più aspettare la dichiarazione degli esercenti per coglierne il giro d’affari. La speranza in questo modo è limitare le tentazioni di dichiarare meno di quanto realmente si guadagna. Ma cosa cambia davvero per chi ha un’attività commerciale e per noi consumatori? La carta sparirà del tutto? Ecco una piccola guida per orientarsi. 1. Chi dovrà emettere lo? In questa prima fase, solo ...

CasaDigitale : RT @SmartNationIT: Tutto è pronto per il debutto dello #ScontrinoElettronico, un passo avanti verso la #dematerializzazione della documenta… - SmartNationIT : Tutto è pronto per il debutto dello #ScontrinoElettronico, un passo avanti verso la #dematerializzazione della docu… - piobulgaro : Federico Fashion Style e la polemica dello scontrino da 3550 euro: arriva la risposta del parrucchiere Leggi qui ?… -