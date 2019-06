Carola Rackete arrestata | quanti anni di carcere rischia e perché

Sea Watch - "il ricatto della bulla Carola Rackete". L'ex pm di sinistra svela la manovra sporca contro Salvini : "La capitana Carola Rackete, in nome della sua Ong, ha deciso come una bulla di imporre l'agenda politica della sua Ong: costringere l'Italia ad accogliere i 42 profughi. Altrimenti non si spiega perché, pur sapendo che il porto di Lampedusa sarebbe stato chiuso per chissà quanto tempo, non si è dir

Sea Watch 3 - le scuse di Carola Rackete : «Ma dovevo entrare - temevo che i migranti si suicidassero» : «Erano iniziati atti di autolesionismo tra i migranti. temevo si arrivasse ai suicidi», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la...

Sea Watch - Matteo Orfini : "Avrei fatto lo stesso di Carola Rackete". Il Pd si auto-sperona : "In quel momento ho pensato: sei fossi io al suo posto, agirei esattamente come lei". Matteo Orfini era a bordo della Sea Watch insieme ad altri due colleghi parlamentari del Pd, l'ex ministro Graziano Delrio e Davide Faraone, oltre a Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. A La Stampa, il dem racconta i

Luigi Di Maio affondato dalla Sea Watch. Effetto Carola Rackete : "In molti nel M5s si dimetteranno" : "Altri presto lasceranno il M5s". Luigi Di Maio deve fare i conti con la bomba-Sea Watch. Il blitz di Carola Rackete a Lampedusa, sotto sotto ha fatto felice Matteo Salvini e rinsaldato la sua linea dura e spaccato ancora una volta i 5 Stelle tra governativi (letteralmente muti, e chi come Di Maio h

Sea Watch - Carola Rackete : “Dovevo entrare in porto - tra i migranti atti di autolesionismo” : In un colloquio con il 'Corriere della Sera la capitana Rackete spiega che la sua decisione di entrare in porto, urtando la motovedetta della Gdf, "non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra". E ha raccontato la situazione a bordo: "Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare".Continua a leggere

Carola Rackete al Corriere : "Temevo suicidi a bordo - dovevo entrare in porto" : “Non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra”. Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, è ai domiciliari dopo l’arresto in flagranza di reato per violazione delle norme sul blocco navale. Attraverso i suoi avvocati chiarisce al Corriere della Sera che lo scontro con la motovedetta della Guardia di Finanza sulla banchina del porto ”è stato un ...

Sea Watch - Travaglio e l'agguato in casa. Carola Rackete così in prima pagina sul Fatto : "contro la linea"? : Al Fatto quotidiano sul caso Sea Watch hanno qualche problema di "linea". Se il direttore Marco Travaglio aveva "condannato" la capitana Carola Rackete ("Viola tutte le norme sulla pelle dei migranti"), la sua schiera di vignettisti si piazza nettamente a favore dello sbarco a Lampedusa. E Mannelli,

Carola Rackete si difende : "Atto di disobbedienza - non violenza" : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, non ha paura di affrontare la giustizia italiana. Attualmente ai domiciliari dopo aver forzato il blocco navale e speronato una motovedetta della guardia di Finanza per attraccare a Lampedusa, la giovane capitana parla di "atto di disobbedienza e non di violenza". Intervistata dal Corriere della Sera, la Rackete ribadisce che non fosse suo intento mettere a repentaglio la vita delle Fiamme ...

Lussemburgo all’Italia : liberate Carola Rackete : Dopo la Germania anche il governo del Lussemburgo interviene sull’arresto della capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete, per le accuse di resistenza e violenza contro nave da guerra. Il ministro degli Esteri Jean Asselborn in un post ha infatti fatto appello al governo italiano affinché venga liberata la comandante, in stato di fermo dopo l’attracco della Sea Watch a Lampedusa la scorsa notte. ...

"Non un atto di violenza - ma di disobbedienza" - ha spiegato Carola Rackete : "Non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra": lo ha affermato la comandante della nave Sea Watch, Carola Rackete, in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha ribadito che l'urto con la motovedetta della Guardia di Finanza "è stato un errore di avvicinamento alla banchina". "Non era mia intenzione mettere in pericolo nessuno. Per questo ho già chiesto scusa e lo rifaccio: sono molto ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete : «Dovevo entrare - temevo che i migranti si suicidassero». Le scuse alla Finanza : «Erano iniziati atti di autolesionismo tra i migranti. temevo si arrivasse ai suicidi», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la...

Sea Watch - Carola Rackete incastrata dai finanzieri : "La verità - ci è venuta addosso deliberatamente" : Sono ancora sotto choc i finanzieri presenti sulla motovedetta travolta dalla Sea Watch durante le operazioni di sbarco al molo di Lampedusa. Una manovra che potrebbe costare alla capitana della nave della Ong Carola Rackete l'ulteriore accusa di tentato naufragio. La 31enne tedesca si è scusata, so

Sea Watch - Carola Rackete forse la fa franca : il precedente Cap Anamur con Berlusconi che può salvarla : Potrebbe uscirne indenne, Carola Rackete. La capitana della Sea Watch è in arresto a Lampedusa e potrebbe finire a processo per lo sbarco fuorilegge della nave della ong avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Già indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è ora accusata di viole

Sea Watch - Vittorio Feltri : "La capitana Carola Rackete ha fatto l'eroina con i nostri soldi" : Non nutro alcuna antipatia per la cosiddetta capitana Carola, tedesca, impegnata al timone di una nave che raccoglie in mare i soliti disperati in cerca di approdo, di ospitalità e ovviamente di sussistenza gratuita. Costoro chiedono aiuto perché nei loro Paesi di provenienza vivono da cani, e proba