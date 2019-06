Pisa | pesta e violenta compagna minorenne | straniero in manette

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Salvatore Di Stefano L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri mentre riversava la sua furia sulla 17enne, madre di un bimbo avuto con l'orco. Secondo l'accusa oltre aiggi lopiù volte avrebbe abusato sessualmente della ragazzina Un brutale caso di violenza domestica quello che è venuto alla luce ieri in un paesino della Valdera, in provincia di, dove unodi 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione mentre era intento a riversare la sua furia sulladi appena 17 anni. Le forze dell'ordine sono state chiamate dai vicini di casa della coppia, allertati dalle agghiaccianti urla di terrore della. I militari al loro arrivo hanno trovato la giovane completamente coperta di sangue e con una ferita ad una gamba causata con buona probabilità da un'arma da taglio. ...

