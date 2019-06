Ciclismo | ormai è fatta per la grande riforma | World Tour a 20 squadre | Professional in

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Ladelsembrain dirittura d’arrivo e dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno,non si tornerà più indietro come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Ilsi allargherà infatti a 20, due in più rispetto alle attuali 18: il massimo circuito internazionale abbraccerà dunque due nuove compagini che molto probabilmente saranno le francesi Total Direct Energie e Cofidis ma attenzione perché la Katusha Alpecin è in difficoltà economica visto che perderà degli sponsor e dunque potrebbe subentrare la transalpina Arkea Samsic. Questarappresenta un grandissimo freno alle formazioniperché ora le wild card per Giro d’Italia,de France e Vuelta di Spagna saranno soltanto 2 contro le attuali 4. Questeverrebbero dunque ridimensionate e avranno sempre più difficoltà a mettersi in mostra, avranno ...

