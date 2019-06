Migranti ancora su Sea Watch | capitana Carola Rackete indagata

Migranti ancora a bordo della Sea Watch - indagata la capitana. Conte : “Stati Ue pronti ad accogliere i profughi” : Non si sblocca il caso della Sea Watch 3. Dopo 15 giorni, i 40 Migranti sono ancora a bordo della nave mentre la capitana Carola Rackete e' stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione Contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Anche se dalla procura sottolineano che e' un atto dovuto dopo ...

Migranti : Sea watch - ancora nessuna contestazione a comandante : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Prosegue lo stallo della nave Sea watch a poche miglia dall'isola di Lampedusa con a bordo 42 Migranti. E' attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti, preso le gener

Lampedusa - Sea Watch ancora bloccata - ma sull'isola sbarcano altri 45 Migranti : Nelle acque intorno a Lampedusa è andato in scena l'ennesimo paradosso, frutto della cattiva gestione dei flussi migratori e della volontà dei ministri italiani di imputarsi nella loro lotta contro le Ong senza trovare un altro modo per ridurre gli sbarchi. E così è capitato oggi che mentre la Sea Watch è ancora a largo della costa con 43 migranti a bordo, quelli soccorsi lo scorso 12 giugno, in 45 sono sbarcati senza problemi, arrivati con ...

Migranti : sbarcati in 45 a Lampedusa - Sea watch ancora ferma con 43 persone a bordo : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Mentre la nave Sea watch con a bordo 43 persone è ancora ferma a 17 miglia da Lampedusa, poco fa sono sbarcate sull'isola 45 Migranti, tra cui donne e bambini. "Sono arrivati su due imbarcazioni e soccorsi dalle forze dell'ordine - dice al'Adnkronos il parroco don Carm

Migranti - ancora un naufragio nel mar Egeo : 8 persone annegate : naufragio nel mar Egeo: secondo l'agenzia ufficiale Anadolu la Guardia costiera turca, intervenuta tempestivamente con due motoscafi, un team di sommozzatori e un elicottero, ha tratto in salvo 31 Migranti e recuperato i cadaveri senza vita di altre 8 persone. Il barcone si sarebbe rovesciato a pochi chilometri dall'isola di Kos.Continua a leggere

Sbarco Migranti in diretta tv - furia Salvini. Ancora scontro Lega-M5S : E' a L'Arena su La7, quando una telecamera che trasmette immagini in diretta mostra alcuni migranti, con giubbotto di salvataggio, che scendono in porto da un'imbarcazione della Capitaneria di porto. "Qualcuno l'ordine lo avra' dato. Questo qualcuno ne dovra' rispondere", si irrita il ministro dell'Interno. E quando gli vengono mostrante le immagini dei primi trasbordi dei 47 migranti, Salvini, letteralmente, s'infuria. "Se qualche ministro ha ...

Migranti : autorizzato ancoraggio Sea Watch alla fonda di Lampedusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Come apprende l'Adnkronos, è stato autorizzato l'ancoraggio della nave Sea Watch 3 alla fonda di Lampedusa, poco fuori il porto dell'isola. A bordo ci sono 47 Migranti.

Migranti : Sea watch ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa - a bordo 47 persone : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - E' ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa, al limite delle acque territoriali italiane la nave Sea watch 3 con a bordo 47 persone. Da ieri mattina la nave 'pendola', come si dice in gergo tecnico, davanti alla acque territoriali in attesa di conoscere la sorte dei 47 mi