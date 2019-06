European Games 2019 oggi | orari | programma | tv e streaming Il calendario di tutte le gare

Tennistavolo - European Games 2019 : scattate le gare a squadre. Germania implacabile in entrambi i tabelloni : Scattati oggi i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile ed esentata dal primo turno, supera agevolmente i quarti di finale ed accede alla zona medaglie. Così le semifinali di domani: al maschile Germania-Portogallo e Danimarca-Svezia, al femminile Germania-Polonia ed Ungheria-Romania. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : nessuna gioia italiana tra corsa a punti femminile - scratch maschile e velocità a squadre : Non ci si aspettava molto da queste prove, e così è stato. Con la giornata di oggi si è aperta la rassegna su pista degli European Games 2019 a Minsk, in Bielorussia; dove sono impegnati anche gli atleti e le atlete della Nazionale italiana. Mentre i nostri azzurri non si sono fatti sorprendere nella prova dell’inseguimento a squadre, in compenso, ma come da pronostico, non hanno esaltato tra la prova a punti femminile, scratch maschile e ...

European Games di Minsk – Tiro al volo : tre medaglie per gli azzurri - Diana Bacosi vince l’oro nello skeet femminile : Due medaglie nella gara femminile con Bacosi e Cainero che vincono rispettivamente oro e bronzo, sul podio nel maschile anche Rossetti Splendida giornata per l’Italia nel Tiro a volo agli European Games di Minsk, gli azzurri si portano a casa tre medaglie di cui una d’oro grazie a Diana Bacosi nello skeet femminile. Insieme a lei sul podio anche Chiara Cainero, che chiude al terzo posto mettendosi al collo un luccicante ...

Lotta - European Games 2019 : Francesca Indelicato va ai ripescaggi - out Emanuela Liuzzi : Dopo una lunga serie di brutte notizie, tra infortuni e sconfitte, arriva finalmente uno spiraglio di luce per l’Italia della Lotta agli European Games di Minsk: nella femminile Francesca Indelicato accede ai ripescaggi per la medaglia di bronzo, che si svolgeranno domattina, per quanto riguarda la categoria -57 kg. L’azzurra, battuta all’esordio per schienamento dalla bulgara Mimi Hristova, ha poi visto la sua giustiziera ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Melnikova primeggia ma sbaglia al quadrato - Derwael e Downie sugli scudi - ok Charpy : Giovedì molto intenso a Minsk (Bielorussia) dove si è disputato il turno di qualificazione di Ginnastica artistica femminile valido per gli European Games 2019. La competizione multisportiva doveva essere il palcoscenico per il grande rientro di Aliya Mustafina ma all’ultimo la Zarina si è chiamata fuori dalla gara che ha così perso una delle big della vigilia. A illuminare la scena sono state soprattutto Angelina Melnikova, Nina Derwael e ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Lodadio e Macchini in finale! Carlo domina la sbarra - Marco quarto agli anelli : Marco Lodadio e Carlo Macchini volano in Finale di Specialità agli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk. Il laziale, bronzo iridato e argento continentale agli anelli, ha chiuso il turno di qualificazione al quarto posto sul suo attrezzo prediletto totalizzando 14.533 (6.3) e domenica pomeriggio tornerà in gara per andare a caccia della medaglia sfidando il francese Samir Ait Said (14.833), ...

Beach soccerO – Vince la Spagna e va in semifinale. L'Italia parteciperà al torneo di consolazione e può piangere fortemente sul latte versato. Spagna-Italia 6-5 18.09 Beach soccer – Il pallonetto di Antonio su calcio piazzato spegne i sogni ...

Tiro a volo - European Games 2019 : lo Skeet maschile va allo svedese Nilsson. Rossetti si tinge di bronzo : Arriva un’altra medaglia dal Tiro a volo per i colori azzurri in quel di Minsk, dove sono in corso di svolgimento gli European Games 2019. A mettersela al collo è il campione olimpico in carica dello Skeet maschile Gabriele Rossetti che totalizzando in finale lo score di 46/50 si prende il bronzo, in una gara complicata vinta da Stefan Nilsson. Lo svedese infatti rompendo 57 dei 60 piattelli a disposizione batte di misura il rivale della ...

17.39 Beach soccer – Arriva proprio allo scadetre del secondo periodo il meritato pareggio della Spagna con Frutos lasciato completamente solo dalla difesa azzurra. Rimonta completata e tutto da rifare: 2-2 17.36 GINNASTICA AERTISTICA – Macchini è qualificato come prima ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Mike Schloesser trionfa nel compound maschile - battuto Seywert in finale : Gli European Games 2019 del Tiro con l’arco si sono conclusi con la medaglia d’oro dell’Olanda nel compound individuale maschile, conquistata dal fuoriclasse Mike Schloesser grazie al successo nella finalissima contro il sorprendente lussemburghese Gilles Seywert (n.42 al Mondo). La selezione “Orange” raccoglie così il primo oro della spedizione e termina al secondo posto nel medagliere dei Giochi Europei di Minsk ...

17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L'Italia di Ceci, Moro ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Diana Bacosi IMPLACABILE! Ennesimo oro di una carriera da fuoriclasse. Bronzo per Cainero : Risuona l’inno di Mameli sulle pedane dello Shooting Centre di Minsk. Il merito è della campionessa olimpica in carica di skeet Diana Bacosi che, anche in Bielorussa, agli European Games 2019, ha fatto valere il suo status di tiratrice straordinaria. L’umbra infatti è riuscita a spuntarla allo shoot off sulla francese Lucie Anastassiou al termine di una rimonta culminata sul 53 a 53, dopo i primi 60 piattelli a disposizione. Lo ...

