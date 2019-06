Cdp | assemblea dà il via libera alla maxicedola da 1 miliardo per il Tesoro e le

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giornata calda per Cassa Depositi e Prestiti, la cassaforte del risparmio postale degli italiani. Con una mano oggi Cdp incasserà 1,5 miliardi dai piccoli risparmiatori, con l’altra staccherà una cedola straordinaria da una favore dele delle Fondazioni bancarie socie. L’di Cassa Depositi e Prestiti ha dato infatti l’okrichiesta dal, azionista di maggioranza con l’82,77 per cento del capitale. Nello stesso giorno, la società emetterà obbligazioni con scadenza al 2026 e con cedola fissa al 2,7% lordo per due anni e per i successivi cinque una cedola a tasso variabile lorda indicizzata all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di un margine pari all’1,94%. Denaro, quest’ultimo, raccolto dai responsabili del collocamento (Banca IMI – IntesaSanpaolo, Bnp Paribas e Unicredit) fra i piccoli risparmiatori con un ...

