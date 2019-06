Koulibaly | “Quando arrivai a Napoli De Laurentiis rivoleva i soldi perché non ero alto

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) Kalidouha raccontato se stesso in una lunga intervista a the players tribune: Ti racconto un aneddoto. Demi guardò un po’ storto e mi disse: “Quindi sei tu?” “Sì, sono” “Ma non sei? Ma non eri1,92?” “No, presidente, sono1,86” “Mannaggia! C’è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere deiindietro!” “Nessun problema, presidente. Paghi pure il prezzo pieno, gli darò ogni centimetro in campo, non si preoccupi”. Gli piacque molto questa frase. Si mise a ridere e mi disse: “Va bene, sei il benvenuto qui a. Benvenuto”. L'articolo: “QuandoDenon ero1,92” ilsta.

