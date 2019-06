Caserta | si denuda davanti ai bambini e rischia di essere linciato dai genitori

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ignazio Riccio I familiari dei piccoli si sono scagliati contro l’uomo e solamente l’intervento dei carabinieri ha evitato che la vicenda finisse in tragedia Si è avvicinato alla pineta di Castel Volturno, nelno, non molto distante da una scuola ead un gruppo ditra i dieci e gli undici anni si èto e ha cominciato a toccarsi le parti intime. Un uomo di 53 anni, di origini francesi, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della locale stazione per atti osceni in luogo pubblico. Il pedofilo, senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Ieri, il francese hato il linciaggio da parte deidei, allertati da alcuni passanti. I familiari dei piccoli si sono scagliati contro l’uomo e solamente l’intervento dei carabinieri ha evitato che la vicenda finisse in tragedia. Per il maniaco sono ...

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Choc a Castel Volturno, francese si denuda in strada davanti a minori - VincentBond007 : RT @mattinodinapoli: Choc a Castel Volturno, francese si denuda in strada davanti a minori - mattinodinapoli : Choc a Castel Volturno, francese si denuda in strada davanti a minori -