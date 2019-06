ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La società dello spettacolo promuove critiche superficiali e, insieme, previene quelle reali. Celebra la critica, a patto che essa si faccia merce e, insieme, predichi immutabile l’oggetto criticato. Per sua essenza, il capitale non cerca – a meno che non sia costretto dalla reale resistenza incontrata – di sconfiggere il nemico: mira, invece, ad appropriarsi della sua potenza, volgendola a proprio favore. Un tempo, quando il conflitto di classe era in grado di strappare diritti e conquiste all’altera pars, che pure era dominante, ladi classe si manifestava non solo nella rivendicata opposizione alla reificazione coessenziale alla logica del capitale, ma anche nel rigetto incondizionato dei suoi simboli. Non vi era, in fondo, nulla di più semplice che distinguere un proletario da un borghese osservando con attenzione i loro simboli e il loro abbigliamento. Tale differenza non ...

DIEGO FUSARO, Precari e manager con l'iPhone in tasca. Addio coscienza di classe!