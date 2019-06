Ecco la nuova lampada da comodino che si accende con un tocco di Xiaomi

Più forza a Davigo e toghe rosse. Ecco la nuova geografia del Csm : Con il capo cosparso di cenere e lo sguardo rivolto al presidente della Repubblica. I consiglieri del Csm si sono presentati al plenum straordinario, presieduto da Sergio Mattarella, con la consapevolezza che l’istituzione deve ripartire dopo lo scandalo che ha fatto precipitare la magistratura nel suo periodo più buio, nella sua “notte”, per usare le parole utilizzate nel suo discorso di insediamento dal neopresidente ...

Solstizio d’estate - inizia la nuova stagione con il giorno più lungo dell’anno : Ecco perché : Il 21 giugno 2019 alle ore 17:54 in Italia inizia ufficialmente la stagione più calda dell'anno: l'estate. In questa data è infatti Solstizio d'estate, che poi è anche il giorno più lungo dell'anno. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su questa giornata che conferma l'arrivo della stagione del mare, dei costumi e della spiaggia.

Ecco la nuova illuminazione smart in grado di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce : Signify, la compagnia dietro al brand Philips Hue, ha presentato il nuovo sistema di illuminazione Truelifi, capace di trasmettere e ricevere dati attraverso le onde luminose. L'articolo Ecco la nuova illuminazione smart in grado di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce proviene da TuttoAndroid.

La bellissima Victoria Stella Doritou! Ecco la nuova fiamma del cantante Irama : Victoria Stella Doritou è la nuova donna di Irama, lei si è mostrata per la prima volta con lui attraverso una Instagram Stories. In queste ore tutti parlano di lei: Victoria Stella Doritou, la ragazza che ha conquistato il cuore di Irama. ll cantante, ex vincitore di “Amici“, è ormai noto per le sue relazioni e nei mesi scorsi era finito al centro del gossip per la storia con Giulia De Lellis. I due si sono lasciati nel giro di ...

Una ‘nuova’ Donatella Versace : Ecco come si è mostrata la stilista a fine sfilata : Sabato scorso, 15 giugno, Donatella Versace, direttore creativo della maison Versace e sorella di Gianni (e Santo), in occasione della Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo ha presentato la nuova collezione primavera estate 2020. Una sfilata-evento andata in scena nella storica sede Versace di via del Gesù che ha visto un tripudio di forme e colori. Donatella ha raccontato in passerella il percorso di crescita personale di un ragazzo che, ...

Una nuova specie! Il gattovolpe non è una leggenda e vive in Corsica... Ecco il video : Dopo anni di ricerche in Corsica è stata finalmente individuata di gatti, conosciuta con il nome di “gatto volpe”, finora solo protagonista di leggende tramandate oralmente dai pastori. I gattofili di tutto il mondo saranno felici di sapere che nel loro adorato “pantheon” felino si è aggiunta una nuova specie di gatti da poco individuata dopo anni di ricerche. --Si tratta del gatto-volpe, molto più simile al felis silvestris ...

Il cuore di Melissa Satta torna a battere per un uomo? Ecco chi è la nuova fiamma della showgirl [FOTO] : Melissa Satta riapre le porte del suo cuore: beccata con l’imprenditore di lusso Tommy Chiabra Dopo l’addio con Boateng, Melissa Satta potrebbe aver riaperto il suo cuore. Una delusione grande, per la showgirl italiana, quella per la fine del suo matrimonio, ma la vita prosegue e l’ex velina sembra aver ritrovato il sorriso. Il cuore di Melissa Satta è tornato a battere per un uomo? La sexy showgirl, sempre più bella ed ...

Samsung vuole portare il cervello umano negli smartphone : Ecco la nuova NPU : Samsung ha annunciato nelle scorse ore che rafforzerà le sue capacità per quanto riguarda le unità di elaborazione neurale (NPU). ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung vuole portare il cervello umano negli smartphone: ecco la nuova NPU proviene da TuttoAndroid.

Martina Nasoni confessa di voler vedere nuovamente Irama - Ecco le sue parole : Martina Nasoni vincitrice del Grande Fratello 16, torna a parlare di Irama Martina Nasoni, una settimana fa, ha vinto il GF. Tuttavia in questi giorni ha fatto parlare anche per un’altra ragione. Quale? Il suo rapporto con Daniele Dal Moro. Difatti i due, qualche giorno fa a Pomeriggio 5, hanno anche confessato di aver passato la … Continue reading Martina Nasoni confessa di voler vedere nuovamente Irama, ecco le sue parole at ...

L’Inter svela la nuova sede : Ecco le immagini : L’Inter alza il sipario sulla nuova sede. Da oggi il club nerazzurro si sposta infatti nei nuovi uffici in zona Porta nuova a Milano, lasciando la storica sede in Corso Vittorio Emanuele. «Un’inaugurazione che coinvolge L’Intera famiglia nerazzurra apre il sipario sulla nuova sede del Club: Inter HQ. La nuova struttura di viale Liberazione si […] L'articolo L’Inter svela la nuova sede: ecco le immagini è stato realizzato da ...

Viaggiatori dai 30 ai 40 anni? Ecco la nuova Carta Platino di American Express : Assicurazione viaggiBenefici in hotelBenefici in aeroportoBenefici in aeroportoVoucher viaggiBenefici in hotelEventiBusinessLa presentazione a MilanoCos’è il lusso oggi? Chi pensa il tempo, chi dice “viaggiare”, chi vuole fare esperienze… Qualunque sia la risposta, è evidente come il concetto sia cambiato nel tempo, non significando più soltanto un possesso materiale. Soprattutto per le nuove generazioni. Sono cambiati i viaggi o meglio è ...

Ecco le coppie della nuova edizione di Temptation Island : Con la conclusione del palinsesto invernale/primaverile, in tv arriva la stagione dei programmi estivi. Uno dei più attesi è Temptation Island, prodotto da Maria De Filippi, che in questi anni ha appassionato migliaia di italiani. È un fatual show in cui alcune coppie vengono divise per trascorrere un periodo di tempo in un resort. Qui incontrano dei tentatori che cercano di minare la stabilità di coppia e solo quelle più solide e ...

Ecco le prime immagini della nuova EMUI 10 basata su Android Q : Grazie ai primi test su Huawei P30 Pro siamo già in grado di dare un'occhiata ai primi screenshot della EMUI 10, basata su Android Q: Ecco le prime immagini della tanto attesa release, ban permettendo. L'articolo Ecco le prime immagini della nuova EMUI 10 basata su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Facebook : un compenso per monitorare i dispositivi degli utenti. Ecco la nuova app Study : Viviamo in una società in cui i dati sono diventati una risorsa straordinariamente importante, consentendo a importanti aziende e multinazionali di generare profitti miliardari. La raccolta di dati, in tal senso, è finita più volte al centro di scandali, coinvolgendo importanti multinazionali nel settore della comunicazione, a partire da Facebook, il celebre social network guidato da Mark Zuckerberg. Proprio durante i primi mesi ...