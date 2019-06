Brescia | tragedia a Ghedi | 17enne si tuffa in piscina e annega | non sapeva nuotare

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio a, nelno, dove un ragazzo di 17 anni di nazionalità marocchina, Said Wariki, è deceduto in seguito ad un tuffo in. Al momento non sono ben note le cause del dramma, ma a quanto pare il giovane non. Probabilmente a causa del gran caldo di questi giorni, il ragazzo ha deciso di buttarsi in, ma forse non aveva fatto i conti con l'altezza dell'acqua. Non appena è entrato inilnon c'è l'ha fatta a restare a galla ed èto. L'allarme dato da una vicina A dare per prima l'allarme per quanto avvenuto è stata una vicina di casa, che abita proprio affianco alla villetta dove si è verificato il dramma, la quale ha notato il corpo a faccia in giù nell'acqua dell'impianto natatorio. Immediatamente sul posto, che si trova in via Isorella, sono intervenuti i sanitari del ...

