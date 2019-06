(Di martedì 25 giugno 2019) Il cadavere di Arietta Mata, lanel gennaio del 2018 nel Modenese, è rimasto per tutti questiall'perché la famiglia della giovane, che vive in un piccolo villaggio in Ungheria, non avrebbe i mezzi economici per pagare il rimpatrio della salma. Per questo due associazioni hanno deciso di dare il via a una raccolta fondi e pagare l'ultimo viaggio della ventiquattrenne.