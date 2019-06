LIVE Olanda-Giappone 1-1 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | Martens fa doppietta su

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94′ Gran confusione in area di rigore, con tutte le giocatrici che si buttano sulla palla, la porta olandese è salva! 93′ Corner per le nipponiche potrebbe essere una delle ultime occasioni! 92′ 5′ DI RECUPERO! 91′ MARTEEEEEEEEEEEEENS FAE PORTA L’AD UN PASSO DAI QUARTI! 90′di rigore confermato! 90′ Si sta riguardando l’azione al VAR. 89′DI RIGORE PER L’!!!!!!!! KUMAGAI HA PRESO LA PALLA CON IL BRACCIO SINISTRO! 88′ Terza sostituzione per le Orange: Roord in, Van De Doonk out. 87′ Sostituzione per l’: Van Es ha preso il posto di Van Dongen. 86′ Iwabuchi tenta il tiro dalla distanza, la palla finisce alta sopra la traversa. 84′ Le nipponiche si meritano il gol del vantaggio, le avversarie non ...

zazoomnews : LIVE Olanda-Giappone 1-1 Mondiali calcio femminile in DIRETTA: dominio assoluto delle nipponiche la porta sembra st… - Murogiapponese : ??)Usi e costumi) LIVE Olanda-Giappone 1-1, Mondiali calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo, chi raggi… - zazoomblog : LIVE Olanda-Giappone 1-1 Mondiali calcio femminile in DIRETTA: Hasegawa riporta in parità le “sue” con un gol all’i… -