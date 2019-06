Harry e Meghan | tutto quello che devi sapere sul battesimo di Baby Archie

Meghan Markle ridisegna l'anello di fidanzamento donatole da Harry : Meghan Markle non si accontenta. Il lussuoso anello di fidanzamento regalatole dal principe Harry non era abbastanza per la Duchessa di Sussex, che ha voluto ridisegnare il gioiello a suo piacimento.Secondo gli ammiratori della famiglia reale, infatti, lo spettacolare anello simil trilogy disegnato appositamente dal principe Harry ora appare completamente diverso: al posto della fascia di oro giallo a sostegno delle tre pietre, ora ...

Meghan Markle e Harry infelici - matrimonio in crisi : la verità : Harry e Meghan Markle stanno attraversando un periodo difficile dopo la nascita del figlio Archie. Il matrimonio sarebbe in crisi. A dividere la coppia non sarebbero solo le ore di sonno mancate che rendono nervosi e irritabili e nemmeno l’incapacità della Duchessa di adattarsi alla vita di Corte, al fondo ci sarebbe il pentimento del Principe di essere convolato a nozze così velocemente con l’ex attrice di Hollywood. Almeno questo è quanto ...

Non solo Harry e Meghan : i matrimoni più costosi delle celebrità : I matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI matrimoni più costosi delle celebritàI famosi, si sa, per ...

Kate Middleton e William - lo sgarbo di Meghan e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi : «È tuo fratello» : Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta...

Gli auguri «troppo formali» di Meghan e Harry per il compleanno di William : William e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryWilliam e HarryNegli ultimi mesi, i Cambridge e i Sussex hanno lentamente tagliato i ponti gli uni con gli altri. Harry e Meghan Markle hanno cambiato casa (da Kensington Palace, vicini dei ...

Kate Middleton - William compie gli anni ma Harry e Meghan se ne dimenticano : William compie 37 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Kate Middleton festeggia il marito con un party casalingo in forma privata, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tra l’altro i Duchi di Cambridge, che hanno partecipato al Royal Ascot, devono affrontare le conseguenze di un incidente stradale causato da un agente della loro scorta.-- Ma oggi è il compleanno di William. Carlo e Camilla hanno voluto esprimere i loro auguri al ...

Kate contro Meghan - Harry lascia la fondazione di William : I due principi sono sempre più distanti. William e Harry, uno futuro re e l'altro sesto in linea di successione al trono, non condivideranno più quella Royal Foundation creata dieci...

Meghan Markle torna in tv con Suits : la moglie del principe Harry è nel nuovo trailer della serie tv : Flashback o ritorno della Duchessa? Il rovello dei fan di Meghan Markle avrà presto risposta. Il 17 luglio negli Stati Uniti andrà in onda la nona e ultima stagione di Suits. La serie tv ideata da Aaron Korsh, che ha visto la Markle attrice, prima del suo ingresso nella famiglia reale, interpretare con grinta il ruolo di Rachel Zane dalla prima alla settima stagione, va a concludersi con il lancio online di un trailer intitolato ...

Harry e Meghan lasciano la Royal Foundation - nuova avventura benefica per loro - : Novella Toloni I duchi di Sussex hanno fatto sapere, in via ufficiale, di voler intraprendere un proprio cammino con una Fondazione benefica personale, abbandonando quella che gestivano insieme a William e Kate. E c’è chi parla dell’ennesima frattura tra i fratelli Harry e Meghan corrono da soli. Dopo la scissione “social” ecco arrivare quella benefica, gesti che allontanano sempre di più le due coppie reali. A marzo il Principe ...

Meghan Markle - Harry difende la moglie dalle critiche : Dopo la decisione di Harry e Meghan di lasciare la dimora di Kensington Palace per trasferirsi presso Frogmore Cottage, hanno cominciato a rincorrersi ulteriori voci su un litigio tra i Duchi di Sussex e la coppia Kate – William. Questi rumors non hanno certo lasciato indifferente Harry che, come rivelato da una fonte a lui vicina alla testata britannica Sunday Times, ha eliminato dalla sua cerchia ristretta tutti quelli che hanno espresso ...

Kate Middleton e William - strappo epocale : fondazioni - scaricati da Meghan Markle e Harry : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverbe

È ufficiale : Harry e Meghan lasciano la Royal Foundation : Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The Colour 2019Trooping The ...

Harry e Meghan lasciano la fondazione di Kate e William : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverberatesi fra i fratelli, figli di Carlo e Diana.Secondo la Royal Foundation, l’istituzione benefica creata solo un anno fa ...

I reali sotto l’ombrello : William e Kate (quasi) come Harry e Meghan : I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019I reali a Royal Ascot 2019«You can stand under my umbrella», cantava Rihanna. Facendola un po’ troppo facile. ...