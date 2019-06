Criminalità in Italia | i veri dati sui detenuti stranieri e sulle nostre paure 2

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Continua da qui Passando ad analizzare ipresenti nelle carcerine (Tab. 5) risulta che l’incidenza deisul totale (ni e) nel periodo 2010-2018 è diminuita dal 36,7% al 34%, confermando quel trend che mostra un decremento della popolazione carceraria (complessivamente -12,2%), cui fa riscontro un calo molto più consistente di quella straniera (-18,8%), rispetto a quella dei nostri connazionali (-8,4%). L’esame per età (Tab. 6) mette in evidenza come la popolazione detenuta, che nel 2010 era per circa il 60% al di sotto dei 40 anni (nel 2018: 49%), presenti un numero diancora più rilevante in tale fascia (78,6% nel 2010; 70,1% nel 2018), riflettendo la composizione della piramide per età della popolazione nonna, particolarmente giovane. Tra i 25 e i 59 anni si concentrava (86,5%) e si concentra (89,6%) la maggior parte ...

