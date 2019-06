Come sopravvivere all’orale di maturità

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Ieri sera ho ricevuto un messaggio su WhatsApp da un mio ex allievo: quattro foto fatte a un libro di filosofia, capitolo su Comte e il positivismo e un messaggio eloquente: “Ste, ti prego, appena puoi mi spieghi ‘ste pagine?“. La cosa mi ha fatto sorridere, ma anche riflettere. Questo messaggio è infatti la cartina di tornasole di quanto questi siano giorni di tensione per gli studenti del quinto anno superiore. Infatti, terminati gli scritti giovedì i futuri componenti della società ora sono piegati sui libri a cercare di sfangarsela anche all’orale. Lo stato di agitazione però non riguarda solamente la categoria degli studenti, ma anche quella degli insegnanti. Il nuovo esame di Stato infatti preoccupa grandi e piccini,si suol dire, ma per quale motivo? Innanzitutto la questione delle buste. Ogni studente pescherà un documento, che può essere un testo, ...

