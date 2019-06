Atletica | Filippo Tortu in pista a Stanford sui 100 metri | avversari di spessore per

sportfair

(Di martedì 25 giugno 2019) Straordinario il cast degliche attende il primatista italiano sui 100, sarà la quarta uscita in poco più di un mese per “Pippo” su questa distanza “Sono onorato di essere stato invitato Prefontaine Classic, una gara a inviti a cui tutti gli atleti aspirano. Darò come sempre il massimo, in una cornice unica nel panorama delle competizioni internazionali”. Partirà venerdì l’avventura diin California dove domenica 30 giugno va in scena la settima tappa della IAAF Diamond League 2019. Non Eugene (dove è in corso la costruzione dello stadio per i Mondiali 2021), maper l’edizione 2019 del prestigioso meeting americano ed è straordinario il cast degliche attende il primatista italiano sui 100alle 23.39 (ora italiana), nella quarta uscita in poco più di un mese per “Pippo” su questa distanza: sul rettilineo aprirà il gas ...

MazzareseSilvio : RT @OA_Sport: Atletica, Filippo Tortu non si ferma: 100 metri a Stanford in Diamond League! Sfida a Coleman, Gatlin e Hughes - sportface2016 : #Atletica, #Tortu invitato al #PrefontaineClassic in California - zazoomnews : Atletica Filippo Tortu non si ferma: 100 metri a Stanford in Diamond League! Sfida a Coleman Gatlin e Hughes -… -