leggo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Era andato inper fare visita alricoverato con la, ma è stato stroncato da un malore: un uomo di 38 anni è morto al San Jacopo di Pistoia dopo essersito...

infoitinterno : Va in ospedale a trovare la moglie e il figlio: 38enne trovato morto dopo ore - infoitinterno : Va in ospedale a trovare moglie e figlio, 38enne si accascia su una sedia e muore - infoitinterno : Pistoia, va a trovare il figlio ricoverato ma muore in ospedale -