SCONTRO SUL DEBITO Ue | Monti e Visco | ultimo avvertimento a Salvini

Mara Carfagna e Giovanni Toti - SCONTRO al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

SCONTRO Dirisio-Carta sul caso delle magliette : "Hai scritto queste cose?" - : Serena Granato Marco Carta ha risposto alle critiche ricevute da Luca Dirisio, il quale lo accusa di spettacolarizzare l'affaire "La Rinascente" in tv “Siate gentili con me e con questo disco, nei vostri articoli” ha esordito così Marco Carta, nella sua ultima intervista concessa a "Il fatto quotidiano". Nell'intervista promozionale per il nuovo disco "Bagagli leggeri" e del libro "Libero di amare", Carta ha rilasciato alcune ...

Incidenti : SCONTRO sulla Palermo-Catania - due morti : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Incidente mortale sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Il traffico sull'autostrada è momentaneamente bloccato con la viabilit

Uefa-Fifa - SCONTRO aperto sulla Federcalcio africana : C’è uno scontro in atto tra Fifa e Uefa per quanto riguarda lo scandalo corruzione che ha colpito la Confédération Africaine de Football (CAF). Il massimo organismo calcistico mondiale ha deciso di puntare su Fatma Samoura per superare la crisi che ha colpito la Federcalcio africana. In particolare, la Fifa ha proposto che un suo […] L'articolo Uefa-Fifa, scontro aperto sulla Federcalcio africana è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Marina - la successione è last minute : SCONTRO nel governo sul nuovo capo di Stato maggiore : Il mandato di Girardelli scade venerdì e i favoriti per prendere il suo posto sono quattro. Ma l'identità del nuovo comandante è ancora un rebus. Sullo sfondo la guerra silenziosa tra il vicepremier leghista Matteo Salvini e la ministra 5S Elisabetta Trenta

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camera ma è SCONTRO tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camare ma è SCONTRO tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Conte-Salvini - è SCONTRO SUL ministro per l’Europa : Due preoccupazioni, più di ogni altro pensiero, aumentano di peso nei ragionamenti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre si avvicina la settimana decisiva per le trattative con l’Unione europea per evitare l’apertura di una procedura di infrazione. Il premier, discutendo con i suoi più stretti collaboratori a palazzo Chigi, si è dett...

Oman - SCONTRO e tensione sulle petroliereVideo Usa : "gli iraniani rimuovono mine"L'armatore : oggetti volanti - poi il botto : L'esercito Usa ha diffuso un video che mostra - a suo giudizio - i Guardiani della Rivoluzione (l'elite dell'esercito iraniano) mentre ritirano una carica non esplosa dallo scafo di una delle petroliere attaccate. La versione dell'armatore è differente.

Cosenza : SCONTRO frontale tra due auto - morti sul colpo entrambi i conducenti : Nella tarda serata di ieri 11 giugno è avvenuto un tragico impatto tra due autovetture a Cassano allo Jonio, precisamente sulla Stra Statale 534. In seguito all'incidente, sono decedute due persone entrambi conducenti delle auto coinvolte. La moglie e la figlia di una delle due vittime, presenti a bordo di una delle due auto coinvolte, sono state nell'immediato ricoverate presso il nosocomio di Cosenza e Rossano. Necessario l’intervento del ...

Sibari - SCONTRO frontale sulla strada statale 534 : 2 morti e 2 feriti. Coinvolta una famiglia : Drammatico incidente nella tarda serata di ieri sulla statale 534 in Calabria, a Sibari. In seguito allo scontro frontale tra due auto, i due conducenti sono morti. Ferite 2 donna, la moglie e la figlia 19enne di una delle vittime, che sono al momento ricoverato negli ospedali di Cosenza e Rossano. Disagi a anche al traffico. Indagini in corso.Continua a leggere

SCONTRO frontale sulla Circonvallazione di Monreale - tutti illesi : Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Monreale, lungo la SS 186. A scontrarsi frontalmente sulla Circonvallazione, nei pressi dell’incrocio con via Venero, sono state due automobili, una Smart e un suv Ford. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti ma solo un grande spavento per le persone che si trovavano a bordo dei due mezzi. Restano da chiarire le cause del sinistro che si è verificato in prossimità ...

#Enricostaisereno - nuovo SCONTRO Renzi-Letta. “Nel 2014 andò a casa per risultati devastanti”. “Volti pagina - si sta meglio” : L’imbarazzo, gli occhi bassi, gli sguardi che si incrociano appena al momento del passaggio della campanella avevano fatto presagire, il 22 febbraio 2014, che difficilmente tra i due sarebbe mai più corso buon sangue. Ma era difficile immaginare che a distanza di cinque anni Matteo Renzi ed Enrico Letta si affrontassero nell’ennesimo diverbio a distanza sulle vicende che portarono al passaggio di consegne. A cominciare è stato ...

Debito - SCONTRO sui mini-Bot Voci della Lega : risultati o voto Malumore M5S : agenda è loro : Giorgetti: una delle soluzioni. Salvini: l’importante è pagare le imprese. Ma Boccia (Confindustria) dice no