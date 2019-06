Olimpiadi | Zaia | ' il nostro dossier è vincente | si sta realizzando un sogno'

Olimpiadi : Zaia - 'mi appello ai delegati ancora indecisi' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “L’appello che farò, a Losanna, sarà proprio ai delegati ancora indecisi”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, anticipando quello che dirà lunedì pomeriggio all’assemblea del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna che dovrà scegliere la sede delle Olimpiadi 2026

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Zaia : "Abbiamo il più bel progetto - una squadra compatta e i cittadini dalla nostra parte" : Luca Zaia, Governatore del Veneto, si è detto molto fiducioso all'ANSA circa l'esito dell'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, candidatura in lizza con Stoccolma (Svezia). Zaia ha infatti affermato: "La sensazione è positiva, siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro". Il 24 giugno ci sarà la decisione del CIO.

