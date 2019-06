Milano | serata da incubo per una turista inglese 44enne ai Navigli | è stata abusata

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’ha ritrovata un passante, verso le sei di mattina di domenica, mentre era sdraiata per terra in un giardino pubblico in Conca delo a, ancora sotto shock. La donna, con i vestiti tutti in disordine, ha farfugliato qualche parola, cercando di spiegare cosa le fosse accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno notato dei segni sul collo della signora, probabilmente causati da graffi. La vacanza nel capoluogo lombardo si è trasformata in un vero e proprioper unadi 44 anni, affetta da una forma di disabilità: in evidente stato confusionale, ha raccontato ai primi soccorritori di esserevittima di una violenza carnale compiuta da un gruppo di giovani, con ogni probabilità nordafricani. Quindi èaccompagnata alla clinica Mangiagalli, specializzata nell’assistenza alle donne che subiscono abusi....

