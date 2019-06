Giochi 2026, i vicepremier: vince sport

l'Italia,lo! Viva iOlimpici e Paralimpici invernali del, che significano almeno 20.000 posti di lavoro creati, tanti investimenti e 5 miliardi di euro di valore aggiunto per l'Italia". Così ilSalvini esulta su Facebook. E l'altroDi Maio in una nota: "Ha vinto lo,la sua purezza e l'entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse. L'Italia saprà dare il meglio di sé e sapràre come fa ogni volta che gioca da squadra".(Di lunedì 24 giugno 2019)