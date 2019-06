MANOVRA IN ESTATE? I calcoli di Salvini su M5s | voto e Ue

Salvini sfida UE e M5S<br>"Anticipiamo la MANOVRA economica in estate" : Secondo quanto riportato dall'Ansa e ripreso anche da altre testate come Tgcom24 e Libero, Matteo Salvini questa sera avrebbe detto che bisogna anticipare la manovra economica in estate. Queste le parole attribuite al ministro dell'Interno leghista e vicepremier (senza però citare l'occasione in cui le avrebbe proferite):"All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta. La Lega vuole ...

