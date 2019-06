Sarà un luglio torrido ma con tanti temporali | dicono al Cnr

agi

(Di sabato 22 giugno 2019)uncaldo, con temperature stabilmente sopra i 30 gradi, ma con frequentipomeridiani, causati dall'aria calda che tende a condensare lungo i rilievi per poi precipitare. Ci saranno anche le temute ondate di calore, e una è prevista da domenica 23 giugno. A tracciare lo scenario del clima estivo in Italia è Marina Baldi, climatologa del Cnr, interpellata dall'Agi. "Il caldo che è scoppiato nelle prime due settimane di giugno - spiega - è la conseguenza dell'ingresso in tutta l'area del Mediterraneo dell'anticiclone africano, che ha raggiunto anche la Francia e la Spagna. Il 21 giugno ha segnato l'inizio dell'estate astronomica, e da adesso in poi il caldo persisterà per tutto il mese dicon punte elevate che potranno raggiungere i 40 gradi in alcune località". Ihanno già cominciato a manifestarsi. "Sulle Dolomiti abbiamo ...

