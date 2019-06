Operazione Oikos | pesanti accuse verso la Serie A | truccata la partita Cagliari-Frosinone

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019) Nel corso dell’sono state gettate delle ombre anche su una prtita diA: a rischio combine la garaL’sta sconvolgendo il mondo dello sport spagnolo e non solo. Secondo ‘El Pais’, entrato in possesso di alcuni documenti, unadella scorsaA sarebbe stata. La gara in questione è, giocata lo scorso 20 aprile e vinta 1-0 dalla formazione rossoblu. Stando agli inquirenti, Carlos Aranda, ritenuto il capo dell’organizzazione, avrebbe contattato Mattia Mariotti, italiano che vive a Malaga (stessa città di Aranda) per fargli fare da intermediario e arrivare ai giocatori delda convincere per la presunta combine.L'articololaA:laSPORTFAIR.

SMartini1993 : Operazione #Oikos: @elpais_deportes ha pubblicato nuove intercettazioni, la gara in cui sarebbe coinvolto il… - giogatti78 : Ecco qui 'potrebbe' 'sembra' 'non sembrano prove schiaccianti' ma giusto perchè è successo in Serie A… - CalcioWeb : Operazione 'Oikos', nuovi clamorosi scenari: truccata una gara di Serie A, due squadre italiane tremano [NOMI E DET… -