Messina | dal barbiere per vendere calzini e gli ruba il cellulare

Ettore Messina ad un passo dall’Olimpia Milano : nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale : Ettore Messina torna in Italia: l’allenatore avrebbe già firmato il contratto con l’Olimpia Milano! Martedì la presentazione? Questa mattina l’Olimpia Milano ha annunciato la rescissione del contratto di Simone Pianigiani, che dunque non sarà più l’allenatore della squadra di basket milanese. La squadra di Armani sembra già avere le idee chiare sull’uomo al quale dare la gestione della panchina, e non solo. ...

Giallo a Messina - bimbo di 3 anni muore in ospedale : “Fratture multiple sul corpo” : Un bambino di 3 anni è morto in circostanze misteriose al Policlinico di Messina: ricoverato a causa di una malattia rara, da cui era affetto, i medici hanno riscontrato anche varie fratture sul suo corpo. La magistratura ha aperto un fascicolo per cercare di capire la natura di queste lesioni.

Messina. Fuori dal guscio : convegno con degustazione all’Enoteca provinciale : L’iniziativa intende dare risalto e promuovere le antiche ma ancor vive attività di raccolta, trasformazione e commercializzazione della frutta da