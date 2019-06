Minore violentata: la mamma se la “spartiva” con il patrigno e abusava di lei (Di venerdì 21 giugno 2019) I carabinieri indagano in Liguria su una presunta storia di abusi sessuali ai danni di una Minorenne: a violentarla, a turno, sia la madre che il patrigno. (Di venerdì 21 giugno 2019) I carabinieri indagano in Liguria su una presunta storia di abusi sessuali ai danni di unanne: a violentarla, a turno, sia la madre che il

Orrore a Genova, dove una mamma sarebbe arrivata a stabilire dei veri e propri turni per far violentare la figlia dal patrigno: la donna, per la precisione, alternava giornate in cui l'uomo poteva abusare della bambina ad altri nei quali la piccola doveva essere a "sua disposizione". Secondo il racconto della giovanissima la madre, una volta scoperte le violenze perpetrate da parte del fidanzato, avrebbe deciso di non denunciare ma anzi di approfittare della situazione.



Come spiega Il Secolo XIX, dopo la separazione dei genitori la minorenne era stata affidata alla mamma e si era stabilizzata nello Spezzino nella stessa casa in cui viveva il nuovo fidanzato della donna. Ben presto, però, l'uomo ha cominciato ad abusare di lei e la sua compagna anziché denunciarli ai carabinieri ha ritenuto di poterli coprire e ripetere.