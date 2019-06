Le Lucciole stanno scomparendo

retemeteoamatori

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’estate ha da sempre nell’immaginario comune dei simboli come le, che con la loro presenza regalano una magica atmosfera alle calde serate. Tuttavia questo magico spettacolo, rischia sempre più di diventare un lontano ricordo, in quanto la loro presenza in tutta Italia sta diminuendo drasticamente e sono sempre più rare da scovare. La causa della loro diminuzione è imputabile al nostro operato, con l’inquinamento: delle acque, quello luminoso e quello dato dai pesticidi. Lesono insetti molto delicati e la loro corposa presenza in determinato luogo, indica con buona certezza che il tasso d’inquinamento della zona è basso. Questi insetti infatti, tendono a non proliferare in ambienti: urbani, con grandi emissioni di smog, terreni contaminati e dove vi sono rifiuti. Ma che cos’è la Lucciola? Le, sono dei ...

