Federico Lauri | Io gay? Vi dico la verità

(Di venerdì 21 giugno 2019) Jacopo D'Antuono, o meglio conosciuto come il parrucchiere dei VIP, ha voluto mettere a tacere i rumors sul suo orientamento sessuale, o meglio conosciuto come il parrucchiere dei VIP, ha voluto mettere a tacere i rumors sul suo orientamento sessuale. Il trentenne di Anzio, protagonista del programma 'Il Salone delle Meraviglie' su Real Time, ha chiarito ogni aspetto della sua vita privata in una breve intervista rilasciata a Fanpage: "Anche se non sono sposato non sono, ho una figlia e una compagna", ha dichiarato.: "Sto con una donna da dodici anni" Tra i suoi clienti di spicco figurano personaggi come Alba Parietti, Claudia Galanti, Aída Yéspica, Giulia De Lellis e Valeria Marini. Con tutte e cinque ha instaurato un rapporto talmente speciale e confidenziale che molti utenti hanno messo in dubbio la sua ...

