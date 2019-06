Bimba di 7 mesi ricoverata per meningite a Perugia

Bimba di sette mesi ricoverata per meningite : risponde bene alle cure : Una Bimba di sette mesi di Gubbio è stata ricoverata per una meningite batterica da meningococco. Il 20 giugno la Bimba e’ stata condotta nell’ospedale di Branca, dopo un consulto con un pediatra. La piccola – riferisce la Usl – viste le sue condizioni, e’ stata trasferita a Perugia dopo le prime cure e le prime analisi. Nella mattinata di venerdi’ 21 giugno i referti hanno evidenziato la meningite batterica ...

Bimba di 22 mesi picchiata a morte - condannata la madrina : “Ha mentito per salvare l’assassino” : Sharleen Hughes, mamma 36enne di due bambini, è stata condannata a 5 anni di carcere dopo la morte della piccola Ella-Rose Clover, una Bimba di 22 mesi uccisa in Inghilterra dal suo babysitter Michael Wild. La donna era la madrina della piccola e compagna dell'assassino: avrebbe chiesto anche al figlio di mentire pur di salvare l'uomo.

Bimba di 3 mesi trovata morta al Tuscolano : possibili cause naturali : Roma – Una Bimba di poco piu’ di tre mesi e’ stata trovata morta questa mattina in casa a Roma dai genitori originari del Bangladesh. L’episodio si e’ verificato in un appartamento in via Muzio Scevola, verso le 6 di questa mattina. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Appio. La salma della piccola non e’ stata affidata all’Autorita’ giudiziaria. Si propende al momento per le ...

Roma : Bimba di 3 mesi trovata senza vita in casa : Una bimba di tre mesi è stata trovata senza vita nella sua casa in via Muzio Scevola, in zona Tuscolana, nella periferia di Roma. Sul posto, oltre al 118, la Polizia di Stato che sta indagando sull’accaduto. L’ipotesi al momento è che la bimba sia morta per cause naturali. A chiamare il 112 sono stati i genitori, originari del Bangladesh, che hanno riferito alla polizia di aver trovato la piccola nel letto priva di sensi. L'articolo ...

Istanbul - esplode bombola d'ossigeno in ambulanza : muore Bimba di tre mesi : Una terribile tragedia si è verificata lunedì 27 maggio in Turchia, precisamente a Istanbul, dove un'ambulanza è andata improvvisamente a fuoco, a causa dell'esplosione di una bombola d'ossigeno che trasportava a bordo. All'interno del mezzo di soccorso, oltre a tre sanitari, viaggiavano una mamma e la sua bambina di tre mesi: quest'ultima si trovava nell'incubatrice, in quanto aveva dei problemi respiratori. Il dramma si è consumato, in pochi, ...

India - Bimba di dieci mesi violentata dal vicino 15enne : A soli dieci mesi di vita una bambina è stata rapita, condotta in un luogo appartato e infine violentata dal suo vicino di casa di appena 15 anni. È l'ennesima e terribile storia di abusi che arriva dall'India e nel dettaglio da un villaggio nel distretto di Karauli, nello stato Settentrionale del Rajasthan che confina con il Pakistan. Il terrificante episodio si è consumato domenica scorsa quando il ragazzino ha portato la bambina in un'area ...

Autista dimentica Bimba di 4 mesi! La piccola è morta dentro il bus : Darryl Ewing è finito in manette dopo aver dimenticato per quattro ore una bambina di quattro mesi che avrebbe dovuto portare al nido. La polizia l'ha trovata sul seggiolino del suo bus, ormai morta sotto il sole rovente della Florida. E' successo a Jacksonville in Florida. A finire in manette è stato Darryl Ewing dopo che il nido a cui avrebbe dovuto accompagnare la neonata ha chiamato la polizia perché quella bimba non è mai arrivata. ...

USA. Lasciata sotto il sole nel pulmino dell’asilo : così muore una Bimba di 4 mesi : La tragedia è avvenuta mercoledì a Jacksonville, nello Stato USA della Florida. Il 56enne Darryl Ewing è stato arrestato. Era lui alla guida dello scuolabus che ha prelevato la piccola per portarla a scuola. Ma da quel pulmino la bimba non è mai scesa...Continua a leggere

Lasciato sotto il sole nel pulmino dell’asilo! Muore una Bimba di 4 mesi : Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata abbandonata nello scuolabus del suo asilo per cinque ore. Mercoledì scorso, la polizia di Jacksonville, ha ricevuto una chiamata d’emergenza dall’Ewing’s Love & Hope Preschool and Academy, secondo quanto dichiarato da un ufficio dello sceriffo della città della Florida in una nota su Facebook. Quando i soccorritori di emergenza sono arrivati sul posto, hanno trovato una bambina ancora legata al ...

Un cordone di medici accompagna il corpo di una Bimba di 22 mesi alla donazione degli organi : Un cordone di medici e infermieri ha accompagnato il dolore di una famiglia statunitense nel giorno più difficile: quello della morte della loro figlia, appena 22 mesi di vita, deceduta a causa di un gravissimo virus influenzale che inizialmente sembrava di banale soluzione, ma che invece ha avuto serie complicazioni: Coralynn Sobolik, questo il nome della bambina, ha donato i suoi organi che sono finiti a suoi coetanei malati, e nel momento in ...

Pitbull aggredisce sorelline - grave Bimba 18 mesi : Due sorelline di 18 mesi e 12 anni azzannate dal cane di famiglia, che non aveva mai dato particolari segnali di aggressivita'. Sconcerto a Santhia', a una ventina di chilometri da Vercelli, dove un Pitbull di quattro anni ha aggredito le piccole, ferendo in modo grave la bimba di un anno. Un altro caso a Mondragone (Caserta) dove una donna di 85 anni e' stata aggredita, nel cortile di casa, da due Pitbull della nipote: e' ricoverata in prognosi ...

