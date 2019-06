caffeinamagazine

(Di venerdì 21 giugno 2019)Liberati aveva tutte le carte in regola per vincere, il talent show canoro condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e J-Ax. Ma alla fine la lunga e appassionante gara davanti al muro di 100 giudici è stata vinta da Gregorio Rega (terzo classificato il 19enne catanese Luca Di Stefano), che ha battuto per un soffio la cantante classe 1993 che avevamo già visto in tv. Nel 2009, infatti,partecipò a ‘Ti lascio una canzone’, il concorso dedicato ai giovani talenti condotto da Antonella Clerici su Rai1., 23 anni, studia Giurisprudenza, ma da sempre sogna di poter vivere di musica. E la stoffa non le manca: nel corso della sua prima esibizione ad AllNow, ha totalizzato ben 93 voti, mentre nella finalissima è riuscita a convincere addirittura 95 giurati. Ma soprattutto ha emozionato tutti, giuria e pubblico. (Continua dopo la foto) Con ...

Noovyis : Un nuovo post (‘All together now’, Veronica incredula: riceve un regalo inaspettato da Al Bano) è stato pubblicato… - CanutoGiorgio : @GianniJ08 Io voglio Cr7, Pipita e Joya all together. - Notiziedi_it : Lucio Dalla “parla” a All together now e l’esibizione di Ron commuove tutti | video Mediaset -