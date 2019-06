Troppo poco per l' Europa

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Quando hanno aperto la lettera da Roma, a Palazzo Berlaymont hanno strabuzzato gli occhi. La missiva in cui il premier Giuseppe Conte fornisce una prima risposta alla Commissione europea sulla minaccia di procedura per debito eccessivo si presenta solo nella versione in italiano. Una sgrammaticatura, nel linguaggio diplomatico europeo. La versione in inglese è attesa per oggi. Irritante per come sono fatti a Bruxelles. Ma comunque, traduttori al lavoro, il senso i commissari lo hanno capito lo stesso. E il verdetto è netto: la lettera di Conte non è sufficiente per evitare la procedura. Lo dice chiaramente Pierre Moscovici. “Prenderemo anche in considerazione la risposta di Conte ieri, ma in questo momento una procedura per debito è giustificata, quindi andiamo a lavorare, in maniera costruttiva, per evitarla. Ma non lo si fa attraverso scambi, ...

carlosibilia : #Salariominimo 9 euro! E' troppo? E' poco? Noi siamo andati a vedere quello degli altri paesi. Voi cosa ne pensate?… - HuffPostItalia : John Legend: 'Portiamo i fasciatoi nei bagni pubblici maschili. Si pretende troppo dalle mamme e così poco dai papà' - leovesentini : @pisto_gol non so cosa mi stia succedendo ma qualche Suo tweet merita attenzione ??. E' da escludere un trio d'attac… -