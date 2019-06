Russell Crowe e la testa di dinosauro comprata da Leonardo DiCaprio | ‘Colpa della vodka’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 20 giugno 2019) A chi non capita di comprare unafossile completa (e soprattutto vera) diha raccontato il singolare acquisto, risalente a una decina di anni fa, quando – direttamente dalle mani di– ha deciso di portare a casa per i suoi figli un vero e proprio cranio originale di: “L’hoper i miei ragazzi e, sapete, forse mi sono fatto un po’ prendere la mano ma c’era un po’ di vodka coinvolta in quella transazione. È successo tutto a casa di”, ha raccontatoa Howard Stern mercoledì 19 giugno nel corso di un episodio di XM Satellite. LEGGI ANCHE:mette all’asta l’armatura de Il gladiatore per pagare il divorzioha comprato un cranio didaL’attore australiano ha poi aggiunto diversi dettagli al suo ...

